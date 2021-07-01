Avia.pro: система ПВО на базе в сирийском Хмеймиме вынудила отойти американский F-35, пытавшийся помешать учениям флота России

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июля 2021, 20:14 Источник: Аvia.pro

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Система ПВО на базе в сирийском Хмеймиме вынудила отойти американский истребитель F-35, который пытался помешать учениям флота Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившейся на страницах отечественной интернет-прессы.

Ресурс Avia.pro информирует, что некоторое время назад самолет F-35 предпринял попытку помешать учениям кораблей и субмарин РФ в восточной части Средиземного моря. В процитированной публикации отмечается, что истребитель вынудила покинуть данный район система ПВО, размещенная на российской базе в Хмеймиме. Комплекс произвел захват цели, после чего F-35 удалился.

Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал Sohu написал, что пилота разведывательного самолета США «бросило в холодный пот» из-за приближения Су-30СМ над Охотским морем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости