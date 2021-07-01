Avia.pro: система ПВО на базе в сирийском Хмеймиме вынудила отойти американский F-35, пытавшийся помешать учениям флота России

Система ПВО на базе в сирийском Хмеймиме вынудила отойти американский истребитель F-35, который пытался помешать учениям флота Российской Федерации. Об этом говорится в материале, появившейся на страницах отечественной интернет-прессы.
Ресурс Avia.pro информирует, что некоторое время назад самолет F-35 предпринял попытку помешать учениям кораблей и субмарин РФ в восточной части Средиземного моря. В процитированной публикации отмечается, что истребитель вынудила покинуть данный район система ПВО, размещенная на российской базе в Хмеймиме. Комплекс произвел захват цели, после чего F-35 удалился.
Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал Sohu написал, что пилота разведывательного самолета США «бросило в холодный пот» из-за приближения Су-30СМ над Охотским морем.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.