Сайт Sohu: пилота самолета-шпиона США «бросило в холодный пот» из-за приближения российского Су-30СМ над Охотским морем

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1 июля 2021, 14:20 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Пилота самолета-шпиона Соединенных Штатов «бросило в холодный пот» из-за приближения российского истребителя Су-30СМ над Охотским морем. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад к водам РФ в Охотском море подошел разведывательный самолет Boeing RC-135. Российская сторона в ответ подняла в воздух свой Су-30СМ.

В публикации китайского сайта, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», отмечается, что пилота Boeing RC-135 «бросило в холодный пот» из-за приближения истребителя. Американская машина сменила курс, направившись в место своего базирования.

В Sohu выдвинули предположение, согласно которому летчик испугался, что оппонент осуществит маневр под названием «воздушный скальпель». Известно, что его провел в конце 1980-х годов советский Су-27 в небе над Балтийским морем. Истребитель подошел к самолету США и задел его своим крылом. В итоге фюзеляж американской боевой единицы получил хирургически точный разрез, как будто его сделали с помощью скальпеля.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный эксперт Виктор Баранец высказал точку зрения, по которой Вашингтон от помыслов о большой войне с Россией удерживают ракеты «Сармат», «Циркон» и «Кинжал».

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