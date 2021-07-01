Отставной полковник Баранец: США от помыслов о большой войне с Россией удерживают ракеты «Сармат», «Циркон» и «Кинжал»

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1 июля 2021, 13:11 Источник: kp.ru

Запуск ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты от помыслов о большой войне с Российской Федерацией удерживают ракеты «Сармат», «Циркон» и «Кинжал». Соответствующую точку зрения на страницах СМИ высказал эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Как отметил специалист, американские генералы «не стесняются жаловаться Белому дому и Конгрессу» на то, что Москва обгоняет США «по многим видам вооружений». В числе передовых отечественных средств поражения Баранец назвал межконтинентальную ракету «Сармат», противокорабельную ракету «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал».

По словам отставного полковника, наличие у России обозначенного оружия удерживает Вашингтон от помыслов о большом военном конфликте против нее. В условиях нынешнего расклада сил внешнеполитические оппоненты Москвы отваживаются лишь «трусливо подергать медведя за усы», резюмировал Виктор Баранец.

Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что военные РФ могут уничтожить американский эсминец Ross, если корабль вторгнется в границы Крымского полуострова.

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