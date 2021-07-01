Портал Avia.pro: российские военные могут уничтожить эсминец США Ross в случае его вторжения в границы Крыма

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1 июля 2021, 11:34 Источник: Аvia.pro

Американский эсминец Ross, US Navy / globallookpress.com

Российские военные могут уничтожить эсминец Соединенных Штатов Ross в случае его вторжения в границы Крымского полуострова. На это указывается в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Некоторое время назад появилась версия, согласно которой американский корабль Ross, прибывший для участия в учениях Sea Breeze 2021, собирается повторить маневр британского эсминца Defender, зашедшего на прошлой неделе в территориальные воды РФ в Черном море. На такой вариант развития событий намекнул украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Из его слов следует, что киевские журналисты будут освещать проход судна, находясь на его борту.

Портал Avia.pro отмечает, что российские силы могут уничтожить эсминец США, если произойдет вторжение. В публикации сайта констатируется, что военные РФ имеют право потопить любое судно, нарушившее государственные рубежи, независимо от того, с какой целью оно это сделало.

Как сообщалось ранее в четверг, британский таблоид The Sun написал, что Москва объявила об испытании «таинственной» ядерной ракеты «Кедр» на фоне роста эскалации в Черном море.

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