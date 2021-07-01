The Sun: Россия объявила об испытании «таинственной» ядерной ракеты «Кедр» на фоне роста эскалации в Черном море

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1 июля 2021, 11:03

Российский военнослужащий, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация объявила об испытании «таинственной» ядерной ракеты «Кедр» на фоне роста эскалации в Черном море. Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах иностранных СМИ.

Таблоид The Sun напомнил, что на прошлой неделе британский эсминец Defender нарушил границы РФ в районе Крымского полуострова. Корабль покинул российские территориальные воды после открытия предупредительного огня.

В минувший понедельник стартовали совместные учения Североатлантического альянса и Украины Sea Breeze 2021. В маневрах примут участие порядка тридцати судов и сорока самолетов.

Журналисты The Sun констатировали, что на фоне роста эскалации в Черном море Москва сделала объявление об испытании ядерной ракеты «Кедр», которую издание назвало «таинственной». Согласно информации, размещенной в открытых источниках, тестирование секретного снаряда состоялось на космодроме Плесецк.

В процитированном материале отмечается, что комплекс «Кедр» имеет шахтную и мобильную версии. Данная система должна стать очередным шагом в модернизации ракетного арсенала РФ.

Как сообщалось ранее сегодня, британский военный аналитик Роб Ли допустил, что российские самолеты МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми боеприпасами «Кинжал», могут сымитировать удары по авианосцу HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье.

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