Военный аналитик Роб Ли: вооруженные «Кинжалами» российские МиГ-31К могут сымитировать удары по британскому HMS Queen Elizabeth

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1 июля 2021, 10:21

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth, US Navy / globallookpress.com

Российские истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», могут сымитировать удары по британскому авианосцу HMS Queen Elizabeth. Такой вариант развития событий допустил военный аналитик из Лондона Роб Ли.

Некоторое время назад стало известно, что Москва перебросила в Сирию два МиГ-31К, являющиеся носителями ракет «Кинжал». Процитированный Forbes эксперт Роб Ли отметил, что данные самолеты могут сымитировать удары по HMS Queen Elizabeth, который в настоящий момент находится в Средиземном море. После инцидента с британским эсминцем Defender, на прошлой неделе нарушившем границы Крыма, российские силы, вероятно, «готовы быть более агрессивными» в отношении авианосца, заявил специалист.

Ранее в четверг сообщалось, что депутат Госдумы Александр Шерин высказал мнение, согласно которому экипаж Defender нужно было «опозорить» и «избить дубинками».

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