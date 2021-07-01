Депутат Госдумы Шерин: моряков с британского эсминца Defender нужно было «опозорить» и «избить дубинками»

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1 июля 2021, 09:32

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Моряков с британского эсминца Defender, нарушившего границу Российской Федерации, нужно было «опозорить» и «избить дубинками». Соответствующую точку зрения озвучил Александр Шерин, депутат Госдумы.

В прошлую среду корабль Defender вошел в территориальные воды Крыма. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, вследствие чего оно покинуло российскую акваторию.

Как отметил Шерин, после данного инцидента моряки с эсминца стали «национальными героями» у себя на родине. По мнению парламентария, этого не произошло бы, если бы Москва по-другому отреагировала на действия корабля.

Законодатель заявил в эфире Первого канала, что России следовало «опозорить» экипаж Defender. Надо было заблокировать судно, арестовать моряков и «избить дубинками» британцев, полагает Александр Шерин.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Евгений Сатановский призвал уничтожить весь военный флот Великобритании в случае повторения инцидента с нарушением границ РФ.

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