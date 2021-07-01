Аргументы Недели В мире 13+

Политолог Сатановский призвал уничтожить весь военный флот Британии в случае повторения инцидента с нарушением границ России

, 07:51

Политолог Сатановский призвал уничтожить весь военный флот Британии в случае повторения инцидента с нарушением границ России
Корабль, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

России следует уничтожить весь военный флот Великобритании в случае повторения инцидента с нарушением государственных границ РФ. С соответствующим призывом выступил отечественный политолог Евгений Сатановский.

На прошлой неделе британский эсминец Defender вошел в акваторию Крымского полуострова. Корабль покинул воды РФ после открытия предупредительного огня по курсу его движения.

Согласно точке зрения Сатановского, появившиеся в СМИ документы о подготовке прохода судна говорят о том, что данный маневр является тщательно спланированной провокацией лондонских спецслужб. Эксперт полагает, что Москва должна пойти на радикальные меры, если инцидент с нарушением границ повторится. В этом случае России нужно полностью лишить Великобританию ее военного флота, отметил политолог в своем Telegram-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что попытка пролета истребителя F-35 рядом с фрегатом «Адмирал Макаров» в Средиземном море «обернулась несколькими минутами позора для Британии».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Forbes: британский F-35, круживший над «Адмиралом Макаровым» в Средиземноморье, в теории мог потопить российский корабль

Forbes: британский F-35, круживший над «Адмиралом Макаровым» в Средиземноморье, в теории мог потопить российский корабль

Британский истребитель F-35, круживший над фрегатом «Адмирал Макаров» в Средиземном море, в теории мог потопить российский корабль. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Туризм

Общество

Общество