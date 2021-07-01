Sohu: попытка пролета F-35 рядом с российским фрегатом в Средиземном море «обернулась несколькими минутами позора для Британии»

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1 июля 2021, 07:26 Источник: «ПолитРоссия»

Фрегат «Адмирал Макаров», MOD Russia / globallookpress.com

Попытка пролета истребителя F-35 рядом с российским кораблем «Адмирал Макаров» в Средиземном море «обернулась несколькими минутами позора для Британии». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что некоторое время назад к фрегату «Адмирал Макаров», привлеченному к учениям в Средиземноморье, попытался приблизиться F-35 с британского авианосца HMS Queen Elizabeth. Радиолокационные системы российского судна заметили стелс-истребитель и взяли его на прицел. Также в воздушное пространство с базы РФ в сирийском Хмеймиме были подняты МиГ-31.

В публикации китайского сайта, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», указывается на то, что пилот F-35, столкнувшись со столь резкой реакцией на его действия, «осознал свой провал и сбежал из опасного района». Попытка пролета рядом с фрегатом «обернулась несколькими минутами позора для Британии», сделали вывод авторы Sohu.

Ранее в четверг ресурс Avia.pro написал, что самолеты Североатлантического альянса могли отработать условный удар по РФ из Балтийского моря.

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