Avia.pro: самолеты НАТО могли отработать условный удар по России из Балтийского моря

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1 июля 2021, 07:03 Источник: Аvia.pro

Самолеты НАТО, A1c Jessi Monte/U.S Air / globallookpress.com

Самолеты Североатлантического альянса могли отработать условный удар по Российской Федерации из Балтийского моря. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что в минувшие вторник и среду в Балтийском регионе состоялись учения НАТО Ramstein Alloy. К данным маневрам привлекли свыше двадцати самолетов, в их числе истребители пятого поколения F-35. Среди государств, принявших участие в учениях, Эстония, ФРГ, Италия, Польша.

Боевые машины западного блока могли отработать условный удар по территории России, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, военный эксперт Константин Сивков спрогнозировал, что у британского эсминца Defender не будет никаких шансов в случае боя с Черноморским флотом РФ.

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