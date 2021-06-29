Военный аналитик Сивков: у британского Defender не будет никаких шансов в случае боя с Черноморским флотом России

У британского эсминца Defender, вторгшегося в прошлую среду в акваторию Крыма, не будет никаких шансов в случае боя с Черноморским флотом России. На это в разговоре с журналистами указал отечественный военный аналитик Константин Сивков.
Как отметил эксперт, если произойдет боестолкновение, Defender будет атакован ракетами «Оникс» или «Кинжал». По словам Сивкова, средства противовоздушной обороны, которыми оснащен корабль, помогут ему лишь ненадолго отсрочить свою гибель, но не предотвратить ее. Согласно оценке специалиста, к примеру, «Ониксы» в состоянии преодолеть ПВО судна – из десяти запущенных снарядов цели достигнут как минимум пять-шесть.
Ранее во вторник сообщалось, что инцидент с Defender прокомментировал финский политолог Йохан Бекман.
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