Политолог Йохан Бекман о нарушении эсминцем Defender границ Крыма: «Это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию»

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29 июня 2021, 10:31 Источник: «Украина.ру»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Финский политолог Йохан Бекман дал комментарий по поводу инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. Свою точку зрения эксперт высказал в разговоре с представителями российских интернет-СМИ.

В прошлую среду корабль Defender нарушил границы Крымского полуострова. Судно покинуло территориальные воды РФ после открытия предупредительного огня ее военными.

«Это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию», - отметил Йохан Бекман, обсуждая морское происшествие с порталом «Украина.ру».

По словам аналитика, если раньше Лондон использовал для реализации своих враждебных по отношению к Москве целей посредников в лице блока НАТО и «фейковых политических движений», то теперь продемонстрировал силу открыто.

«Фактически это военное нападение, и это очень опасно», - добавил Бекман.

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