Финский политолог Йохан Бекман дал комментарий по поводу инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. Свою точку зрения эксперт высказал в разговоре с представителями российских интернет-СМИ.
В прошлую среду корабль Defender нарушил границы Крымского полуострова. Судно покинуло территориальные воды РФ после открытия предупредительного огня ее военными.
«Это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию», - отметил Йохан Бекман, обсуждая морское происшествие с порталом «Украина.ру».
По словам аналитика, если раньше Лондон использовал для реализации своих враждебных по отношению к Москве целей посредников в лице блока НАТО и «фейковых политических движений», то теперь продемонстрировал силу открыто.
«Фактически это военное нападение, и это очень опасно», - добавил Бекман.
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