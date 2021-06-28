Экс-сотрудник Генштаба РФ Сивков: для уничтожения эсминца Defender хватит три-четыре бомбы, сброшенные Су-24М

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28 июня 2021, 17:01 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Для уничтожения британского эсминца Defender хватит три-четыре бомбы, сброшенные самолетом Су-24М. На это в разговоре с журналистами указал военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба России Константин Сивков.

На прошлой неделе корабль Defender нарушил границу РФ в Черном море. Судно покинуло территориальные воды страны после предупредительного бомбометания, которое осуществил Су-24М. В британских СМИ, прокомментировавших инцидент, высказали точку зрения, согласно которой в случае реального боестолкновения Defender сбил бы около двадцати российских бомбардировщиков.

Как отметил Константин Сивков, это удалось бы эсминцу, если бы Су-24М не использовали средства радиоэлектронного подавления и применяли «самые обычные бомбы». Специалист назвал данные условия «идеальными» для корабля, подчеркнув, что в действительности ситуация была бы иной. Сивков констатировал, что для лишения Defender боеспособности могло бы хватить одного самолета. Судно было бы уничтожено тремя-четырьмя снарядами, сброшенными Су-24М, спрогнозировал собеседник «ПолитРоссии».

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