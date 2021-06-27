Версия Avia.pro: британский эсминец Defender дважды за неделю нарушил границы России

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27 июня 2021, 17:37 Источник: Аvia.pro

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Британский эсминец Defender дважды за неделю нарушил границы Российской Федерации. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

В среду корабль Defender появился в акватории Крыма недалеко от Севастополя. Эсминец покинул территориальные воды России после того, как ее военные открыли предупредительный огонь по курсу следования судна.

Портал Avia.pro на основании информации о маршруте Defender, опубликованной СМИ Великобритании, выдвинул предположение, согласно которому корабль не один, а два раза в течение недели нарушил российские границы. Как пишет сайт, впервые эсминец вошел в воды РФ у западной части Крыма. Это случилось за несколько часов до инцидента с предупредительной стрельбой, отмечает ресурс.

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