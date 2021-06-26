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26 июня 2021, 15:32 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

По итогам произошедшего на текущей неделе инцидента с эсминцем Defender «Великобритания опозорилась на глазах у всего мира». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской сетевой прессы.

В среду корабль Defender нарушил границу России в Черном море, что вынудило военных РФ открыть предупредительный огонь по курсу судна. Вслед за этим эсминец покинул территориальные воды страны.

Как пишет портал Baijiahao, после случившегося в Лондоне заявили, что предупредительного огня не было. В ответ российская сторона обнародовала видео пресечения нарушения границы, которое подтверждает версию Москвы и изобличает ложь британских властей. Таким образом, по итогам инцидента с Defender «Великобритания опозорилась на глазах у всего мира», отмечается в публикации китайского сайта, пересказанной изданием «ПолитРоссия».

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