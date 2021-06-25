Офицер ВМФ России: эсминец Defender вынес бы себе «смертный приговор без права отсрочки» в случае атаки по военным РФ

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25 июня 2021, 09:39 Источник: «ПолитНавигатор»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Британский эсминец Defender вынес бы себе «смертный приговор без права отсрочки», если бы атаковал военных РФ. Об этом рассказал источник на российском флоте.

В минувшую среду корабль Defender вошел в акваторию Крыма. Силы РФ были вынуждены открыть предупредительный огонь, после чего судно покинуло территориальные воды страны.

Данный инцидент для «ПолитНавигатора» прокомментировал офицер ВМФ России. Собеседник журналистов, имя которого портал не назвал, констатировал, что Defender является «хорошим» кораблем, однако его боевая мощь ограничена – эсминец не является носителем ракет Tomahawk.

Как отметил источник, в случае атаки по российским военным британское судно могло бы нанести какой-то урон противнику, однако при этом вынесло бы себе «смертный приговор без права отсрочки». В результате массированного огневого ответа со стороны Черноморского флота Defender был бы уничтожен за несколько минут, спрогнозировал офицер.

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