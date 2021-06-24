Sina: предупредительный огонь сил России после входа эсминца Defender в акваторию Крыма «напугал до полусмерти» британских военных

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24 июня 2021, 16:21 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Предупредительный огонь российских сил после входа эсминца Defender в акваторию Крымского полуострова «напугал до полусмерти» британских военных. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.

Накануне корабль Defender нарушил границу РФ в Черном море. Судно покинуло территориальные воды страны после того, как российский сторожевой корабль осуществил предупредительные выстрелы, а самолет Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

Сайт Sina, комментируя произошедший инцидент, написал, что ответ сил РФ на действия Defender «напугал до полусмерти» британских военных. Однако они «категорически отрицают этот факт», отмечается в публикации Sina, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

Еще один портал из КНР – Sohu – высказал мнение, согласно которому британские моряки проиграли России в «кошки-мышки», несмотря на то, что сами затеяли данную игру.

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