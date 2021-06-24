Виктор Баранец об инциденте с эсминцем Defender: «В Черном море могла случиться первая морская война между Россией и НАТО»

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24 июня 2021, 14:19

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец дал комментарий по поводу вчерашнего инцидента с британским эсминцем Defender, который нарушил границы России в районе Крымского полуострова. По данному вопросу специалист высказался, выступая в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

«В Черном море могла случиться первая морская война между Россией и НАТО», - заявил Баранец, говоря о произошедшем.

Из слов отставного полковника следует, что начала вооруженного конфликта удалось избежать благодаря мастерству российских военных. Виктор Баранец отметил оперативность действий самолета Cу-24, быстро прибывшего на место происшествия и осуществившего предупредительное бомбометание, после которого Defender покинул территориальные воды РФ.

Ранее сообщалось, что журналист Аркадий Бабченко озвучил точку зрения, согласно которой британский эсминец способен «смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью».

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