Политолог Корнилов выложил аудиозапись, на которой Зеленский весной 2014-го хвалит ополченцев Донбасса за захват танка ВСУ

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2 июля 2021, 18:47

Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Появилась аудиозапись, на которой Владимир Зеленской весной 2014 года хвалит ополченцев Донбасса за захват танка Вооруженных сил Украины. Запись опубликовал в своем Telegram политолог Владимир Корнилов.

Корнилов выложил аудио с пресс-конференции Зеленского в апреле 2014 года в Донецке, где будущий украинский президент называет «красавцами» и «молодцами» ополченцев, захвативших один из танков ВСУ. Также Зеленский заявляет, что не считает себя достойным должности главы государства.

Как сообщалось ранее сегодня, российский военный эксперт Александр Жилин заверил, что за миллион граждан РФ в Донбассе «мы растерзаем кого угодно».

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