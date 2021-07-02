Политолог Корнилов выложил аудиозапись, на которой Зеленский весной 2014-го хвалит ополченцев Донбасса за захват танка ВСУ
2 июля 2021, 18:47
Появилась аудиозапись, на которой Владимир Зеленской весной 2014 года хвалит ополченцев Донбасса за захват танка Вооруженных сил Украины. Запись опубликовал в своем Telegram политолог Владимир Корнилов.
Корнилов выложил аудио с пресс-конференции Зеленского в апреле 2014 года в Донецке, где будущий украинский президент называет «красавцами» и «молодцами» ополченцев, захвативших один из танков ВСУ. Также Зеленский заявляет, что не считает себя достойным должности главы государства.
Как сообщалось ранее сегодня, российский военный эксперт Александр Жилин заверил, что за миллион граждан РФ в Донбассе «мы растерзаем кого угодно».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.