Business Insider: США и их военные союзники хотят заняться борьбой с российскими подлодками

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2 июля 2021, 12:41 Источник: «ПолитРоссия»

Российские подводные лодки, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и их военные союзники хотят заняться борьбой с российскими субмаринами. На это указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание Business Insider пишет, что после окончания холодной войны интерес командования американского флота к противолодочной борьбе ослаб, однако в последнее время данный вопрос снова приобретает актуальность из-за России. Москва имеет на своем вооружении порядка шестидесяти субмарин, включая новые ударные корабли с баллистическими ракетами.

В публикации Business Insider, пересказанной авторами портала «ПолитРоссия», говорится, что подлодки РФ все чаще появляются у берегов США, провоцируя серьезное беспокойство у официальных лиц в Вашингтоне. Отмечается, что Штаты и их военные союзники намерены заняться борьбой с субмаринами.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Виктор Литовкин предрек военным кораблям Японии участь отогнанного от берегов Крыма британского эсминца Defender в случае их появления у Курильских островов.

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