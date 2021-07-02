Военный эксперт Бадрак обвинил Россию в создании «больших преград» для Украины на рынке вооружений

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2 июля 2021, 09:04 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Россия создает «большие преграды» для Украины на рынке вооружений. По его словам, такая тенденция наблюдается с 2014 года.

Бардак отметил, что с началом конфликта на востоке Украины страна стала «остро нуждаться в вооружении и технике». При этом он напомнил, что Россия является «глобальным конкурентом Киева на рынке оружия», а «конкуренты не дремлют».

«... если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее»,- добавил эксперт.

Однако он считает, что в настоящий момент Украина восстанавливает свои позиции на рынке и развивает военно-промышленный комплекс, а Россия испытывает «технологический спад» и «технологическую деградацию».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в стране.

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