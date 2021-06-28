Путин: Новые - МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и ЗРС С-500 скоро будут поставлены на боевое дежурство

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28 июня 2021, 18:01

Фото: соцсети

На встрече с выпускниками ВУЗов в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин сказал: «Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы». Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс».

Президент рассказал: «С учётом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, и ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И, конечно, вам придется работать с этой техникой».

Напоминаем, гиперзвуковой планирующий блок «Авангард» развивает скорость 27 Махов (Мах - скорость звука), при этом в состоянии осуществлять манёвры по тангажу и по рысканью с большой амплитудой. Ни одна современная или перспективная система ПРО в мире не в состоянии сбить этот блок. Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», сейчас базируется на платформе МиГ-31К в перспективе его разместят и на дальнем бомбардировщике Т у-22М3 и возможно на истребителе пятого поколения Су-57.

Межконтинентальная стратегическая баллистическая ракета РС-28 «Сармат», чья дальность полёта может быть вообще не ограничена, по плану будет поставлена на боевое дежурство в следующем году.

Испытания ЗРК С-500 «Прометей» должны завершиться уже в 2021 году. Этот комплекс способен бороться с баллистическими и летающими системами противника в том числе он в состоянии сбивать космические аппараты, находящиеся на низкой орбите. Тест показал, что С-500 в состоянии уничтожать цель на удалении 480 км, такого результата не демонстрирует ни одна иностранная ЗРС.

Поставка гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон» для вооружения надводных и подводных кораблей ВМФ РФ ожидается в 2022 году. Эта ракета является грозой для авианосцев НАТО-, развивает скорость в 9 махов и ей не может противостоять ни одна ныне существующая система ПРО.

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