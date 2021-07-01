Daily Express: Россия развернула в Сирии Ту-22М3 и МиГ-31К с «Кинжалами», чтобы держать в напряжении британский авианосец

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1 июля 2021, 09:04

Стратегический бомбардировщик Tу-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация развернула в Сирии ракетоносцы Ту-22М3 и истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми «Кинжалами», чтобы держать в напряжении британский авианосец HMS Queen Elizabeth. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Daily Express напоминает, что некоторое время назад стало известно о переброске Москвой в Сирию трех стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и двух МиГ-31К, являющихся носителями ракет «Кинжал». Как пишет издание, РФ предприняла данный шаг для того, чтобы держать в напряжении авианосец HMS Queen Elizabeth, который в настоящий момент находится в Средиземноморье.

В процитированной публикации отмечается, что российские самолеты прибыли на территорию арабской республики после инцидента с британским эсминцем Defender, в прошлую среду нарушившем границы Крымского полуострова.

Как сообщалось ранее в четверг, издание Forbes констатировало, что истребитель F-35 с HMS Queen Elizabeth, круживший над фрегатом «Адмирал Макаров» в Средиземном море, в теории мог отправить на дно это судно.

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