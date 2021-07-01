Forbes: британский F-35, круживший над «Адмиралом Макаровым» в Средиземноморье, в теории мог потопить российский корабль

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1 июля 2021, 08:37 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель F-35, US Navy / globallookpress.com

Британский истребитель F-35, круживший над фрегатом «Адмирал Макаров» в Средиземном море, в теории мог потопить российский корабль. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Некоторое время назад стало известно, что самолет F-35 с авианосца HMS Queen Elizabeth попытался приблизиться к судну «Адмирал Макаров», привлеченному к учениям РФ в Средиземноморье. Согласно имеющейся информации, истребитель отошел от фрегата после того, как корабль взял его на прицел и в воздух поднялись МиГ-31, базирующиеся на территории Сирии.

Forbes пишет, что F-35 в теории мог потопить «Адмирала Макарова». Как отмечается в публикации американского издания, пересказанной «ПолитРоссией», данный истребитель не имеет в своем арсенале специальной противокорабельной ракеты, однако он в состоянии уничтожить фрегат с помощью планирующей бомбы с GPS-наведением. Констатируется, что этот боеприпас способен пробить дыру в корпусе судна с такой же надежностью, как ракета.

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