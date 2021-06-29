Боррель заявил, что является приверженцем возобновления встреч на высшем уровне с Россией

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29 июня 2021, 12:52 Источник: ТАСС

Жозеп Боррель, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза. Ее инициативу поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.

«Евросовет согласовал сбалансированный путь продвижения вперед. Это последовало за интенсивным обсуждением предложения Франции и Германии в последнюю минуту рассмотреть возможность возобновления встреч на высшем уровне с Россией», - высказал он.

Боррель отметил, что были выделены плюсы и минусы, и в итоге лидеры стран ЕС согласились «изучить форматы и условия диалога с Россией».

«… я могу только подтвердить свою приверженность работе на этой основе: требуя улучшения поведения России по многим вопросам и признавая необходимость быть готовым к взаимодействию», - пояснил дипломат.

Однако, по его мнению, Москва в настоящее время не заинтересована в том, «чтобы ЕС развивался как глобальный субъект». Боррель добавил, что Россия не может игнорировать европейские страны, тем более, что она является «самым большим соседом».

«Она никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению ее поведенческой модели. ЕС должен учитывать это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы совместного проживания, защищая наши интересы и ценности и останавливая динамику эскалации», - резюмировал он.

Ранее Боррель заявил, что в ближайшие недели и месяцы подготовит по поручению лидеров 27 стран варианты новых санкций против России, а также озвучит возможные сферы взаимодействия.

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