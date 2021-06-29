Боррель заявил, что в ближайшие недели подготовит варианты взаимодействия с РФ и новые антироссийские санкции

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29 июня 2021, 12:34 Источник: ТАСС

Жозеп Боррель, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие недели и месяцы подготовит по поручению лидеров 27 стран варианты новых санкций против России, а также озвучит возможные сферы взаимодействия.

«… я буду готовить различные направления действий, которые определили лидеры: в первую очередь это означает работу по сохранению единства ЕС, что является нашим самым сильным преимуществом при работе с Москвой, - пишет он. - Во-вторых, Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству», - пояснил он.

Кроме того, Боррель должен разработать варианты взаимодействия с Москвой по вопросам климата, окружающей среды и здравоохранения, а также внешней политики. По его словам, ЕС заинтересован в привлечении России к решению глобальных проблем, поскольку она является «крупным игроком на мировой арене».

«Есть также глобальные проблемы, в решении которых в наших интересах привлечь Россию, потому что нерешение этих проблем затронет всех нас. В то же время мы разделяем континент с Россией, и она остается жизненно важным участником на многих фронтах», - добавил дипломат.

Он отметил, что у стран ЕС нет альтернативного варианта, кроме как разработать «принципиальный, сбалансированный и стратегический подход» в отношениях с Москвой.

Ранее президент США Джо Байден назвал сферы, в которых Москва и Вашингтон могут сотрудничать.

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