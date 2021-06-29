Байден заявил, что Россия и США должны сотрудничать в сферах нераспространения ядерного оружия и климата

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29 июня 2021, 08:56 Источник: ТАСС

Джо Байден, Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном должны быть «стабильными и предсказуемыми», а также назвал сферы, в которых страны могут сотрудничать.

«… мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, - по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», - высказал он в ходе своего выступления в онлайн формате на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.

Байден отметил, что Вашингтон примет ответные меры в связи с возможными кибератаками или вмешательством в американскую экономику. По его словам, США участвуют в состязании за XXI век, за то, у кого будет «сильнейшая экономика». Мы доказываем, что наша демократия может работать на благо народа, когда автократы делают ставку на то, что мы не сможем этого сделать, добавил президент.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден доведет экономическую ситуацию в стране до «разваленного состояния».

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