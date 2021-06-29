Американские ученые разработали маску, определяющую заражение коронавирусом

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29 июня 2021, 10:32

медик, фото: pixels.com

Специалисты Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип защитной маски, которая способна определить, заражен ли надевший ее человек новой коронавирусной инфекцией.

Ученые разработали защитную маску с небольшим съемным датчиком, который можно вшить, например, в лабораторный халат. Отмечается, что датчик показывает результат через полчаса ношения маски. Кроме того, в данном устройстве предусмотрена функция конфиденциальности.

В материале, опубликованном на сайте Массачусетского технологического института, говорится, что подобные датчики применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика.

Ранее американские ученые выявили альтернативный способ заражения человека новой коронавирусной инфекцией.

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