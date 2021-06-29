Breaking Defense: Россия могла испытать в Сирии гиперзвуковую ракету «Кинжал»

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29 июня 2021, 09:49

Истребители МиГ-31, оснащенные комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация могла испытать в Сирии гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом говорится в публикации, размещенной в зарубежном сегменте интернета.

Некоторое время назад стало известно, что Москва перебросила в Сирию два истребителя МиГ-31К, которые являются носителями «Кинжалов». Портал Breaking Defense пишет, что силы РФ могли протестировать ракету на территории арабской республики. Сайт, ссылаясь на свои источники, отмечает, что «испытание, вероятно, было проведено после того, как российский самолет взлетел с авиабазы Хмеймим».

В процитированном материале указывается на то, что полной информацией о предполагаемом запуске «Кинжала» могут обладать военные Израиля, который осуществляет постоянный мониторинг восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.

Ранее во вторник сообщалось, что в сети появились видеокадры уничтожения ВКС РФ объектов боевиков в сирийском Идлибе.

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