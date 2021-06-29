Появились видеокадры уничтожения российскими ВКС объектов боевиков в сирийском Идлибе

Появились видеокадры, на которых запечатлено уничтожение российскими ВКС объектов боевиков в сирийском Идлибе. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.
Портал «Русская весна» отмечает, что радикальные группировки, действующие на территории провинции Идлиб, продолжают обстреливать войска, подконтрольные Дамаску. В связи с этим ВКС РФ нанесли удары по объектам бандформирований. В числе них огневые позиции, склады боеприпасов и пункты управления. Все цели были успешно уничтожены.
Воздушную атаку сняли на видео, которое размещено в интернете.
Ранее сегодня ресурс Avia.pro сообщил, что фрегат «Адмирал Макаров» брал на прицел американский истребитель F-35, пытавшийся близко подлететь к российским кораблям в Средиземном море.
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