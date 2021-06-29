Сайт Avia.pro: «Адмирал Макаров» брал на прицел американский F-35, пытавшийся близко подлететь к кораблям России в Средиземноморье

Фрегат «Адмирал Макаров» брал на прицел американский истребитель F-35, пытавшийся близко подлететь к российским кораблям в Средиземноморье. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад F-35 попытался близко подойти к судам РФ в восточной части Средиземного моря. Самолет взял на прицел фрегат «Адмирал Макаров». Его средства ПВО успешно навели свои ракеты на самолет, продолжив сопровождать боевую машину до полного исчезновения угрозы, отмечается в процитированной публикации.
Ранее во вторник тот же самый сайт написал, что военные России могут уничтожить любой корабль из британской авианосной ударной группы в случае его вторжения в сирийскую акваторию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.