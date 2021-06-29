Сайт Avia.pro: «Адмирал Макаров» брал на прицел американский F-35, пытавшийся близко подлететь к кораблям России в Средиземноморье

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29 июня 2021, 08:25 Источник: Аvia.pro

Фрегат «Адмирал Макаров», MOD Russia / globallookpress.com

Фрегат «Адмирал Макаров» брал на прицел американский истребитель F-35, пытавшийся близко подлететь к российским кораблям в Средиземноморье. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад F-35 попытался близко подойти к судам РФ в восточной части Средиземного моря. Самолет взял на прицел фрегат «Адмирал Макаров». Его средства ПВО успешно навели свои ракеты на самолет, продолжив сопровождать боевую машину до полного исчезновения угрозы, отмечается в процитированной публикации.

Ранее во вторник тот же самый сайт написал, что военные России могут уничтожить любой корабль из британской авианосной ударной группы в случае его вторжения в сирийскую акваторию.

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