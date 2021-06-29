Avia.pro: военные России могут уничтожить любой корабль из ударной группы Великобритании в случае его вторжения в воды Сирии

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29 июня 2021, 07:58 Источник: Аvia.pro

Британская авианосная ударная группа, US Navy / globallookpress.com

Военные Российской Федерации могут уничтожить любой корабль из авианосной ударной группы Великобритании в случае его вторжения в территориальные воды Сирийской Арабской Республики. Такой вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах интернет-прессы.

Авторы портала Avia.pro полагают, что Великобритания, чей эсминец Defender на прошлой неделе нарушил границы РФ в Черном море, способна пойти на вторжение в акваторию Сирии силами кораблей из своей ударной группы, которая сейчас находится в Средиземном море.

В процитированном материале говорится, что российские военные могут уничтожить любое британское судно, если Лондон решится на новую провокацию. Отмечается, что атаковать нарушителей границ арабской республики, в частности, способны береговые ракетные комплексы «Бастион» и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые некоторое время назад снова были переброшены на базу РФ в сирийском Хмеймиме.

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