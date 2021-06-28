МИД: Белоруссия намерена приостановить участие в инициативе «Восточное партнерство» и Соглашения о реадмиссии с ЕС

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28 июня 2021, 20:59 Источник: ТАСС

флаг Белоруссии, фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

В МИД Белоруссии сообщили, что республика приостанавливает свое участие в инициативе «Восточное партнерство» из-за введения Европейским союзом «беспрецедентных ограничительных мер». Отмечается, что глава представительства ЕС в Минске Дирк Шубель был вызван в министерство.

«Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам», - пояснили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Собеседник добавил, что Беларусь также начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. По его словам, европейскому послу была заявлена твердая позиция Минска об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство. Он подчеркнул, что республика не может выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных ЕС санкций и ограничений.

«С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» отказалась летать через Белоруссию из-за санкций.

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