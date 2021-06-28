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Первая российская авиагрузовая компания «Волга-Днепр» будет облетать Белоруссию из-за санкций

, 16:49 Источник: РБК

Первая российская авиагрузовая компания «Волга-Днепр» будет облетать Белоруссию из-за санкций
самолет, фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Представитель группы «Волга-Днепр» сообщил, что российская грузовая авиакомпания отказалась летать через Белоруссию. Такое решение было принято после введения санкций со стороны Великобритании, США и Евросоюза против белорусских компаний.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии», - пояснили он.

Отмечается, что управление гражданской авиации Великобритании запретило сотрудничать с провайдером аэронавигационных услуг «Белаэронавигация». При этом компания «Волга-Днепр» соблюдает предписание британских властей, поскольку неукоснительно следует всем международным правилам, уточнил источник, близкий к группе.

Головная структура группы Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что власти семи стран  выпустили NOTAM для своих авиакомпаний о том, что они должны облетать Белоруссию. Такое решение было принято из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске, на борту которого находились ныне задержанные Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

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