Власти семи стран потребовали от своих авиакомпаний совершать рейсы в облет Белоруссии

СМИ со ссылкой на источник сообщили, авиакомпании каких стран должны облетать воздушное пространство Белоруссии. Такое решение принято из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске, на борту которого находились ныне задержанные Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.
«Авиавласти семи стран выпустили NOTAM для своих авиакомпаний о том, что они должны облетать Белоруссию. Среди них Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания, Ирландия», - пояснил собеседник.
Отмечается, что седьмую страну источник называть не стал.
NOTAM - это оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах полетов.
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