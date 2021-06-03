Власти семи стран потребовали от своих авиакомпаний совершать рейсы в облет Белоруссии

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3 июня 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник сообщили, авиакомпании каких стран должны облетать воздушное пространство Белоруссии. Такое решение принято из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске, на борту которого находились ныне задержанные Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.

«Авиавласти семи стран выпустили NOTAM для своих авиакомпаний о том, что они должны облетать Белоруссию. Среди них Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания, Ирландия», - пояснил собеседник.

Отмечается, что седьмую страну источник называть не стал.

NOTAM - это оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах полетов.

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