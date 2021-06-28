У четверых вакцинированных россиян, прилетевших из Москвы в Афины, выявили коронавирус

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28 июня 2021, 18:50 Источник: РИА Новости

Афины, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в туристической отрасли сообщили, что у четверых россиян, прилетевших из Москвы в Афины выявили новую коронавирусную инфекцию. По правилам въезда, введенным в Греции, путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест и пройти исследование на месте.

«В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета "Эгейских авиалиний" (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», - пояснили собеседник.

Он отметил, что сертификаты о вакцинации были настоящими. По его словам, раньше на границе выявлялись единичные случаи коронавируса у вакцинированных людей, также аналогичные случаи происходили с россиянами на Кипре.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что около 0,5% от общего числа привившихся заражаются коронавирусом нового типа.

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