Мурашко заявил, что около 0,5% привитых россиян заражаются коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в Белгородскую область в субботу, 26 июня, заявил, что около 0,5% от общего числа привившихся заражаются коронавирусом нового типа.
Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцина – это не "комбинезон", который защищает от COVID-19, а средство, формирующее иммунитет.
Глава Минздрава РФ заметил, что в целом по стране сейчас заражаются 0,5% привившихся граждан, но они чаще переносят заболевание в легкой форме.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России зарегистрировали 21 665 случаев заражения коронавирусом нового типа. В оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что данный показатель стал максимальным с 21 января.
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