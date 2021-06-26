Мурашко заявил, что около 0,5% привитых россиян заражаются коронавирусом

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26 июня 2021, 14:54 Источник: ТАСС

прививка, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в Белгородскую область в субботу, 26 июня, заявил, что около 0,5% от общего числа привившихся заражаются коронавирусом нового типа.

Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцина – это не "комбинезон", который защищает от COVID-19, а средство, формирующее иммунитет.

Глава Минздрава РФ заметил, что в целом по стране сейчас заражаются 0,5% привившихся граждан, но они чаще переносят заболевание в легкой форме.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России зарегистрировали 21 665 случаев заражения коронавирусом нового типа. В оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что данный показатель стал максимальным с 21 января.

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