В России выявили максимальное число случаев заражения COVID-19 за сутки с 21 января – 21 665
26 июня 2021, 11:23
За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 21 665 случаев заражения коронавирусом нового типа. В оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что данный показатель стал максимальным с 21 января.
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 3 079 (14,2%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 5 430 753 случая заражения.
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