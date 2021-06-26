В России выявили максимальное число случаев заражения COVID-19 за сутки с 21 января – 21 665

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26 июня 2021, 11:23

анализ крови, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 21 665 случаев заражения коронавирусом нового типа. В оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что данный показатель стал максимальным с 21 января.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 3 079 (14,2%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 5 430 753 случая заражения.

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