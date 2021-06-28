Журналист Евгений Попов: вслед за британским Defender границу России в районе Крыма может нарушить эсминец США Ross

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28 июня 2021, 17:56

Американский эсминец Ross, MCS 3rd Class Ford Williams / globallookpress.com

Вслед за британским кораблем Defender границу Российской Федерации в районе Крымского полуострова может нарушить эсминец Соединенных Штатов Ross. Такой вариант развития событий допустил Евгений Попов, отечественный журналист.

На прошлой неделе эсминец Defender вошел в территориальные воды РФ в Черном море. Судно покинуло российскую акваторию после открытия предупредительного огня.

Процитированный «ПолитНавигатором» Попов отметил, что маневр Defender может повторить американский Ross, который прибыл в Черноморский регион для участия в учениях Sea Breeze 2021. Журналист сообщил, что на борт эсминца приглашены «украинские пропагандисты».

Среди этих людей киевский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его словам, «проход Defender под внимательным взглядом журналистов полностью изменил ситуацию». Цаплиенко заявил, что в скором будущем «наша съемочная группа это проверит на борту» корабля Ross.

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