Военный аналитик Кнутов назвал учения НАТО и Украины Sea Breeze 2021 репетицией захвата российского Крыма

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28 июня 2021, 17:29 Источник: politema.ru

Учения НАТО, US Navy / globallookpress.com

Стартовавшие в Черном море совместные учения Североатлантического альянса и Украины Sea Breeze 2021 являются репетицией захвата российского Крымского полуострова. Соответствующую точку зрения озвучил Юрий Кнутов, отечественный военный аналитик.

Специалист отметил, что в ходе маневров спецназ НАТО и Украины высадится с десантных кораблей и вертолетов и возьмет под свой контроль объекты в тылу условного противника. Данные действия будут осуществляться под прикрытием флота западного блока.

Кнутов полагает, что участники Sea Breeze 2021 отрепетируют захват Крыма. Эксперт считает реальным сценарий, при котором НАТО решится в будущем напасть на полуостров.

Как сообщалось ранее в понедельник, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков заявил, что для уничтожения британского эсминца Defender, нарушившего границы страны на прошлой неделе, хватит три-четыре бомбы, сброшенные самолетом Су-24М.

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