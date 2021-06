На юго-востоке Лондона у ж/д станции прогремел взрыв

СМИ со ссылкой на сообщение пожарной службы сообщили, что в Лондоне у железнодорожной станции Elephant & Castle произошел взрыв с последующем пожаром. Горят коммерческие постройки, машины и телефонная будка.

«Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В пожарной службе отметили, что дороги в этом районе перекрыты. Специалисты рекомендуют местным жителям избегать посещения этого места, держать окна и двери закрытыми.

Очевидцы опубликовали кадры, на которых видны столбы черного дыма, у станции можно заметить языки пламени. Местные жители утверждают, что слышали хлопки , похожие на взрыв.

