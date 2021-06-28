Аргументы Недели В мире 13+

На юго-востоке Лондона у ж/д станции прогремел взрыв

, 17:25

На юго-востоке Лондона у ж/д станции прогремел взрыв
метро, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на сообщение пожарной службы сообщили, что в Лондоне у железнодорожной станции Elephant & Castle произошел взрыв с последующем пожаром. Горят коммерческие постройки, машины и телефонная будка.

«Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В пожарной службе отметили, что дороги в этом районе перекрыты. Специалисты рекомендуют местным жителям избегать посещения этого места, держать окна и двери закрытыми.

Очевидцы опубликовали кадры, на которых видны столбы черного дыма, у станции можно заметить языки пламени. Местные жители утверждают, что слышали хлопки , похожие на взрыв.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Baijiahao: Россия сможет разгромить Японию в случае войны за Курилы с помощью ударов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М

Стало известно, как Россия уничтожит Японию в случае войны за Курилы

Российская Федерация сможет разгромить Японию с помощью ударов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М в случае войны за Курильские острова. На это указывается в материале, появившемся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью