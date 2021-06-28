Издание Nzherald: Запад боится российской субмарины «Белгород», оснащенной ядерными «Посейдонами»

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28 июня 2021, 13:21 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Запад боится новой российской субмарины «Белгород», которая оснащена ядерными подводными беспилотниками «Посейдон». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах новозеландских СМИ.

Издание Nzherald пишет, что «Белгород» способен атаковать противника шестью «Посейдонами». Отмечается, что также субмарина будет функционировать в качестве материнского корабля для небольших глубоководных аппаратов. Они могут перерезать жизненно важные кабели, проложенные по морскому дну.

В публикации Nzherald, пересказанной авторами ресурса «ПолитРоссия», указывается на то, что «Белгород» вызывает страх у западных государств. Об этом, в частности, свидетельствует то, что британское командование решило поручить специальному шпионскому кораблю охрану подводных интернет-кабелей.

Как сообщалось ранее сегодня, немецкое издание ND спрогнозировало, что в будущем Германия может отправить свои фрегаты к Крымскому полуострову.

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