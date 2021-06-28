Немецкое издание ND: Германия в будущем может отправить свои фрегаты к Крыму

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28 июня 2021, 11:20 Источник: «ПолитРоссия»

Немецкий корабль, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Германия в будущем может отправить свои фрегаты к Крымскому полуострову. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах немецких СМИ.

Издание ND информирует, что истребители ФРГ некоторое время назад впервые приземлились на румынской авиабазе в городе Констанце, расположенном всего в двухстах километрах от места инцидента с британским эсминцем Defender, который на минувшей неделе нарушил границу России в районе Крыма. Ожидается, что немецкие самолеты присоединятся к ВВС Великобритании и будут участвовать вместе с ними в патрулировании акватории Черного моря.

Также журналисты ND процитировали командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха, который отметил, что его страна должна думать не только о вопросах обороны, особенно на фоне растущей военной мощи Москвы.

В материале немецкого издания, пересказанном сайтом «ПолитРоссия», говорится, что данное заявление является предвестником скорого появления немецких кораблей возле Крымского полуострова. Прогнозируется, что ФРГ может отправить к нему фрегаты.

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский портал Baijiahao написал, что РФ сможет разгромить Японию в случае войны за Курильские острова с помощью ударов своих стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М.

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