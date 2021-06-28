Baijiahao: Россия сможет разгромить Японию в случае войны за Курилы с помощью ударов бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М

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28 июня 2021, 10:36 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация сможет разгромить Японию с помощью ударов стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М в случае войны за Курильские острова. На это указывается в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao счел реальным сценарий вооруженного столкновения между Москвой и Токио. Причиной конфликта могут стать российские Курилы, от притязания на которые не отказывается восточноазиатское государство.

В публикации китайского сайта, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», констатируется, что РФ сможет разгромить оппонента с помощью всего одного маневра, если начнется война. Отмечается, что Москве достаточно будет послать в атаку свои стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-22М. Удары этих боевых машин по объектам инфраструктуры Японии лишат ее наступательного потенциала и способности сопротивляться, спрогнозировали авторы Baijiahao.

Как сообщалось ранее сегодня, издание iNews написало, что Великобритания опасается за авианосец HMS Queen Elizabeth из-за переброски самолетов Ту-22М3 на территорию Сирийской Арабской Республики.

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