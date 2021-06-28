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Издание iNews: Великобритания опасается за свой авианосец HMS Queen Elizabeth из-за переброски российских Ту-22М3 в Сирию

, 10:02 Источник: «ПолитРоссия»

Издание iNews: Великобритания опасается за свой авианосец HMS Queen Elizabeth из-за переброски российских Ту-22М3 в Сирию
Стратегический бомбардировщик Tу-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

Великобритания опасается за свой авианосец HMS Queen Elizabeth из-за переброски российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирию. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

Некоторое время назад стало известно, что Москва отправила в Сирию три самолета Ту-22М3. Как информирует отечественный портал «ПолитРоссия», издание iNews отметило, что Великобритания опасается за находящийся в Средиземном море авианосец HMS Queen Elizabeth из-за переброски бомбардировщиков.

Авторы iNews пишут, что Ту-22М3 прибыли в арабскую республику для слежки за британским кораблем. Также в публикации издания указывается на то, что бомбардировщики могут быть оснащены новейшими ракетами, которые принято считать «убийцами авианосцев».

Имеются сведения, согласно которым на защиту HMS Queen Elizabeth были направлены истребители дальнего радиуса действия. Данное решение Лондон принял после обострения отношений с Москвой, которое произошло из-за нарушения британским эсминцем Defender границы России в районе Крыма.

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