Генерал-майор СБУ Вовк: Украине нет смысла ждать полноценной помощи НАТО в случае войны с Россией
28 июня 2021, 13:00
Украине нет смысла ждать полноценной помощи Североатлантического альянса в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения озвучил генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк, пишут отечественные интернет-СМИ.
Как информирует портал «Русская весна», Вовк указал на то, что Запад дал «четкий посыл» о невозможности вступления Киева в НАТО из-за РФ. По мнению генерал-майора, участие украинских сил в совместных с американцами учениях Sea Breeze следует рассматривать только в качестве «бонуса».
В случае войны с Россией Украине нет смысла ждать полноценной помощи со стороны альянса, полагает Василий Вовк.
Ранее сообщалось, что с подобным заявлением выступил киевский журналист Дмитрий Гордон.
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