Генерал-майор СБУ Вовк: Украине нет смысла ждать полноценной помощи НАТО в случае войны с Россией

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28 июня 2021, 13:00

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украине нет смысла ждать полноценной помощи Североатлантического альянса в случае военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения озвучил генерал-майор Службы безопасности Украины Василий Вовк, пишут отечественные интернет-СМИ.

Как информирует портал «Русская весна», Вовк указал на то, что Запад дал «четкий посыл» о невозможности вступления Киева в НАТО из-за РФ. По мнению генерал-майора, участие украинских сил в совместных с американцами учениях Sea Breeze следует рассматривать только в качестве «бонуса».

В случае войны с Россией Украине нет смысла ждать полноценной помощи со стороны альянса, полагает Василий Вовк.

Ранее сообщалось, что с подобным заявлением выступил киевский журналист Дмитрий Гордон.

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