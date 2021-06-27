Киевский журналист Дмитрий Гордон: НАТО не будет защищать Украину от России

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27 июня 2021, 17:08

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Североатлантический альянс не будет защищать Украину от Российской Федерации. Такую точку зрения на видео, размещенном на личном YouTube-канале, озвучил Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Гордон прокомментировал заявление первого заместителя главы украинского МИД Эмине Джапаровой, которая предложила кораблям НАТО постоянно присутствовать в акватории Черного моря.

По словам журналиста, не надо надеяться на то, что западный блок станет защищать бывшую советскую республику от России.

«Мы должны защищать себя сами. Деньги, которые воруются из государственного бюджета, надо пустить на армию. Тогда Россия будет просить о переговорах», - высказал свое мнение Дмитрий Гордон.

Киев обвиняет Москву в «оккупации» Крыма и военной помощи непризнанным ДНР и ЛНР. Согласно официальной позиции России, она не является участницей конфликта в Донбассе, а полуостров вошел в состав страны в соответствии с нормами международного права.

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший ополченец Владлен Татарский указал на то, что у сил ДНР и ЛНР нет шансов самостоятельно отбить у Украины весь Донбасс.

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