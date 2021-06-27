Экс-ополченец Татарский: у войск ДНР и ЛНР нет шансов отбить у Украины весь Донбасс своими силами

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27 июня 2021, 15:38 Источник: «ПолитНавигатор»

Ополченцы ДНР в Донецке в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

У войск непризнанных ДНР и ЛНР нет шансов отбить у Украины весь Донбасс своими силами. На это в разговоре с журналистами указал бывший боец ополчения Владлен Татарский.

Как отметил собеседник «ПолитНавигатора», республики не в состоянии самостоятельно отвоевать у Киева подконтрольную ему часть Донбасса, потому что значительно уступают противнику по численности своих сил и количеству техники. Украинская авиация и тактические ракетные комплексы, какого бы качества не было данное оружие, опасны для подразделений ДНР и ЛНР, добавил экс-ополченец.

Ранее сегодня сообщалось, что МИД Украины назвал раздачу паспортов РФ жителям Донбасса «российской бомбой замедленного действия».

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