Экс-ополченец Татарский: у войск ДНР и ЛНР нет шансов отбить у Украины весь Донбасс своими силами

У войск непризнанных ДНР и ЛНР нет шансов отбить у Украины весь Донбасс своими силами. На это в разговоре с журналистами указал бывший боец ополчения Владлен Татарский.
Как отметил собеседник «ПолитНавигатора», республики не в состоянии самостоятельно отвоевать у Киева подконтрольную ему часть Донбасса, потому что значительно уступают противнику по численности своих сил и количеству техники. Украинская авиация и тактические ракетные комплексы, какого бы качества не было данное оружие, опасны для подразделений ДНР и ЛНР, добавил экс-ополченец.
Ранее сегодня сообщалось, что МИД Украины назвал раздачу паспортов РФ жителям Донбасса «российской бомбой замедленного действия».
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