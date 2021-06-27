МИД Украины назвал раздачу паспортов РФ в Донбассе «российской бомбой замедленного действия»
27 июня 2021, 14:46
Раздача паспортов РФ на территории Донбасса является «российской бомбой замедленного действия». С соответствующим заявлением выступил украинский МИД.
Согласно позиции внешнеполитического ведомства, озвученной его спикером Олегом Николенко, паспортизация представляет собой «испытанное средство распространения шовинистической идеологии Русского мира». МИД призвал международное сообщество жестко отреагировать на выдачу документов РФ жителям Донбасса. Подобные меры нужны, чтобы обезвредить «российскую бомбу замедленного действия», считают в украинском министерстве.
Ранее сегодня сообщалось, что ополченец непризнанной ЛНР Алексей Селиванов спрогнозировал неминуемый будущий развал Украины.
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