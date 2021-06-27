Ополченец самопровозглашенной ЛНР Алексей Селиванов: «Украина развалится сама»

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27 июня 2021, 12:39

Участники акции в Киеве, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

В будущем Украину ждет неминуемый развал. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на личном YouTube-канале, озвучил некоторое время назад ополченец самопровозглашённый ЛНР, бывший советник главы украинского Минобороны Алексей Селиванов.

«Украина развалится сама. Данное квазигосударство обречено пройти свой путь до конца. Он может наступить и через год, и через двадцать лет, но он обязательно наступит. Такова логика исторического процесса. Украина прекратит свое существование, когда Соединенным Штатам и Великобритании наскучит ее поддерживать, когда для Европейского союза это станет накладным», - отметил Селиванов.

Как сообщалось ранее в воскресенье, киевский эксперт Александр Чупринюк указал на то, что Украина не сможет вернуть Донецк и Луганск без сильной экономики.

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